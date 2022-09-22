Армия Украины обстреляла село Двулучное в Белгородской области России
В четверг украинские войска обстреляли российскую деревню Двулучное в Белгородской области.
Вечером 22 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём телеграм-канале, где рассказал, что солдаты ВСУ произвели ракетный обстрел российской приграничной деревни Двулучное. В результате украинского обстрела мирные жители не пострадали, однако в месте попадания снаряда появилась двенадцатиметровая воронка.
Также курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что сегодня украинские солдаты обстреляли российскую деревню Елизаветовка, тоже расположенную на границе с Украиной, но уже в Курской области России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Освобождённый из плена солдат РФ рассказал об издевательствах со стороны ВСУ
Кадыров: крайне недоволен вчерашним обменом пленными на условиях Украины
В США арестован мужчина с наркотиками, которые могли убить 100 тысяч человек
Диетолог Кайла Гарритано рассказала, как правильно готовить ужин для похудения
Боррель заявил, что ЕС не будет ввязываться напрямую в конфликт на Украине