Армия Украины обстреляла село Двулучное в Белгородской области России

В четверг украинские войска обстреляли российскую деревню Двулучное в Белгородской области.

Вечером 22 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём телеграм-канале, где рассказал, что солдаты ВСУ произвели ракетный обстрел российской приграничной деревни Двулучное. В результате украинского обстрела мирные жители не пострадали, однако в месте попадания снаряда появилась двенадцатиметровая воронка.

Также курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что сегодня украинские солдаты обстреляли российскую деревню Елизаветовка, тоже расположенную на границе с Украиной, но уже в Курской области России.