МИД Китая призвал Москву и Киев к возобновлению прямого диалога

В китайском МИДе обратились к России и Украине с призывом возобновить проведение мирных переговоров.

В четверг, 22 сентября 2022 года, глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И обратился с призывом к России и Украине по поводу скорейшего решения конфликта.

Ван И призвал Москву и Киев к возобновлению проведения мирных переговоров без предусловий, чтобы решить украинский конфликт дипломатическим путём, а не на поле боя, чтобы исключить ненужных жертв в ходе сражений.