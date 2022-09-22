МИД Китая призвал Москву и Киев к возобновлению прямого диалога
В китайском МИДе обратились к России и Украине с призывом возобновить проведение мирных переговоров.
В четверг, 22 сентября 2022 года, глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И обратился с призывом к России и Украине по поводу скорейшего решения конфликта.
Ван И призвал Москву и Киев к возобновлению проведения мирных переговоров без предусловий, чтобы решить украинский конфликт дипломатическим путём, а не на поле боя, чтобы исключить ненужных жертв в ходе сражений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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