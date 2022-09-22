Депутат «Единой России» Швыткин примет участие в спецоперации на Украине

Российский депутат Госдумы Юрий Швыткин сообщил, что он принял решение оставить депутатское кресло и поучаствовать в спецоперации.

22 сентября депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Юрий Швыткин сообщил о том, что принял решение стать участником спецоперации. По словам Швыткина, сейчас в зоне боевых действий работает отряд Красноярского ОМОНа, который депутат когда-то командовал и желает воссоединиться со своими сослуживцами снова.

Примечательно, что в годы Чеченской войны Юрий Швыткин также принимал участие в боевых действиях на стороне России и награждён многочисленными орденами.