МИД Китая призвал РФ и Украину к переговорам без предварительных условий
Глава китайского МИДа Ван И утверждает, что Киев и Москва обязаны как можно скорее возобновить мирные переговоры.
Вечером 22 сентября министр иностранных дел Китая Ван И публично заявил, что Пекин желает скорейшего возобновления мирного переговорного процесса между делегациями от Киева и Москвы. По словам Ван И, при этом российские и украинские политики не должны выдвигать друг другу никаких предварительных условий.
Также Ван И уверен, что российская специальная военная операция на территории Украины должна завершиться путём дипломатии, а не путём военных побед или поражений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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