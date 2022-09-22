МИД Китая призвал РФ и Украину к переговорам без предварительных условий

Глава китайского МИДа Ван И утверждает, что Киев и Москва обязаны как можно скорее возобновить мирные переговоры.

Вечером 22 сентября министр иностранных дел Китая Ван И публично заявил, что Пекин желает скорейшего возобновления мирного переговорного процесса между делегациями от Киева и Москвы. По словам Ван И, при этом российские и украинские политики не должны выдвигать друг другу никаких предварительных условий.

Также Ван И уверен, что российская специальная военная операция на территории Украины должна завершиться путём дипломатии, а не путём военных побед или поражений.