Цискаридзе заявил, что мечтает стать ведущим передачи Время
Артист балета и ведущий Николай Цискаридзе заявил, что всегда мечтал вести программу "Время".
Отечественный артист балета Николай Цискаридзе поразил фанатов, разместив в своем Телеграм-канале снимки, где позирует как ведущий передачи новостей "Время".
На одном из фото народный артист РФ находится рядом с легендарным диктором Центрального телевидения и Гостелерадио СССР Анной Шатиловой. На втором плане виднеется вывеска популярной программы.
Звезда экрана и сцены признался: "Всегда мечтал вести программу "Время"!".
Теперь поклонники артиста балета гадают, что могут означать подобные фото, а также настоящие они или нет.
Сейчас Цискаридзе является ведущим передачи "Сегодня вечером", которая транслируется на Первом канале.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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