Цискаридзе заявил, что мечтает стать ведущим передачи Время

Артист балета и ведущий Николай Цискаридзе заявил, что всегда мечтал вести программу "Время".

Отечественный артист балета Николай Цискаридзе поразил фанатов, разместив в своем Телеграм-канале снимки, где позирует как ведущий передачи новостей "Время".

На одном из фото народный артист РФ находится рядом с легендарным диктором Центрального телевидения и Гостелерадио СССР Анной Шатиловой. На втором плане виднеется вывеска популярной программы.

Звезда экрана и сцены признался: "Всегда мечтал вести программу "Время"!".

Теперь поклонники артиста балета гадают, что могут означать подобные фото, а также настоящие они или нет.

Сейчас Цискаридзе является ведущим передачи "Сегодня вечером", которая транслируется на Первом канале.