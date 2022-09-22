Европа меняет энергетическую зависимость от России на солнечную от Китая

В течение десятилетий Европа была обеспечена дешевой российской энергией, но в последние месяцы ситуация изменилась.

Теперь европейские страны пытаются снизить свою зависимость от России, но появилась другая проблема: риск зависимости от китайских солнечных батарей.

Исходя из данных китайской таможни, экспорт солнечных панелей в европейские страны резко вырос.

За январь-август этого года Китай продал Европе солнечных батарей более чем на 16 млрд долларов. Показатель аналогичного периода прошлого года составил 7,2 млрд долларов.

В определенной степени этот рост связан с удорожанием сырья и самого производства панелей, что привело к повышению их стоимость.

Однако есть и другие данные. Тайваньская консалтинговая компания по возобновляемым источникам энергии сообщает, что в первом полугодии Европа импортировала 42,4 гигаватта фотоэлектрических модулей из Китая. Это на 137% больше прошлогоднего показателя.

Уже сейчас Евросоюз зависит от Китая в плане поставок солнечных батарей. В 2021 году в КНР производилось 75% от мирового объема такой продукции.

Таким образом, Европа не уходит от энергетической зависимости, а просто смещает акцент с России на Китай.