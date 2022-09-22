Ковитиди: нужно сократить список оснований для отсрочки от мобилизации

Российский сенатор Ольга Ковитиди утверждает, что список болезней, по которому гражданину предоставляется отсрочка от мобилизации, может быть сокращён.

Вечером 22 сентября сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди выступила с предложением сократить перечень болезней, по которому предоставляется отсрочка от призыва в армию в условиях частичной мобилизации. По словам Ковитиди, некоторые заболевания вполне могут быть исключены из этого списка, поскольку не слишком мешают прохождению воинской службы.

Также Ольга Ковитиди уверена, что сейчас Россия нуждается не только в добровольческих военных отрядах, но и в масштабной регулярной армии.