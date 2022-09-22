Лавров: жителей Донбасса убивали 8 лет из-за непризнания переворота в Киеве
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о главной причине конфликта на территории ДНР и ЛНР.
В четверг глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Генассамблеи ООН, где сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины восемь лет убивали мирное население Донбасса толька из-за того, что в Киеве в 2014 году произошёл незаконный государственный переворот.
Также Лавров предостерёг Запад от наращивания поставок вооружений Украине, поскольку в России считают, что данные поставки делают западные страны участницами конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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