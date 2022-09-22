МИД Индии призвал Россию и Украину немедленно прекратить боевые действия

Представитель индийского МИДа Ариндам Багчи утверждает, что Киев и Москва обязаны прекратить боестолкновения немедленно.

22 сентября сотрудник Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи пообщался с западными журналистами, которые поинтересовались у него, каково отношение индийского правительства к вчерашнему заявлению Владимира Путина, в котором он объявил частичную мобилизацию на территории России.

В отчет Багчи заявил, что Индия как и прежде призывают Россию и Украину немедленно завершить все боевые действия и вернуться к мирным переговорам.