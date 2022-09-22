МИД Индии призвал Россию и Украину немедленно прекратить боевые действия
Представитель индийского МИДа Ариндам Багчи утверждает, что Киев и Москва обязаны прекратить боестолкновения немедленно.
22 сентября сотрудник Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи пообщался с западными журналистами, которые поинтересовались у него, каково отношение индийского правительства к вчерашнему заявлению Владимира Путина, в котором он объявил частичную мобилизацию на территории России.
В отчет Багчи заявил, что Индия как и прежде призывают Россию и Украину немедленно завершить все боевые действия и вернуться к мирным переговорам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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