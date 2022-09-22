Кулемзин: в результате удара ВСУ по рынку в Донецке погибло 5 человек

Донецкий мэр Алексей Кулемзин сообщил, что новый удар ВСУ по центру Донецка привёл к гибели пяти мирных жителей.

Вечером 22 сентября мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин экстренно сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели ракетный обстрел центра Донецка. Снаряды ВСУ разорвались в Крытом рынке города, что привело к гибели не менее пяти мирных жителей.

По словам Кулемзина, также по итогам обстрела Донецка стало известно о четырёх раненых гражданах, которым уже оказывается медицинская помощь.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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