Кадыров: солдаты «Азова» сполна ответили за всё в чеченском плену
Рамзан Кадыров впервые прокомментировал вчерашний обмен военнопленными между Украиной и Россией.
В четверг Рамзан Кадыров публично заявил, что его не устраивает условия обмена военнопленными, состоявшегося вчера между Россией и Украиной, в рамках которого Киеву было передано 215 солдат, среди которых фигурируют бойцы "Азова" (организация запрещена в РФ), а Москве вернули лишь 56 человек.
Кадыров утверждает, что азовцы являются военными преступниками и не должны находиться на свободе, однако подчёркивает, что бойцы этого нацбатальона ответили за свои преступления, когда находились в плену у чеченцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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