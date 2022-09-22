Кадыров: солдаты «Азова» сполна ответили за всё в чеченском плену

Рамзан Кадыров впервые прокомментировал вчерашний обмен военнопленными между Украиной и Россией.

В четверг Рамзан Кадыров публично заявил, что его не устраивает условия обмена военнопленными, состоявшегося вчера между Россией и Украиной, в рамках которого Киеву было передано 215 солдат, среди которых фигурируют бойцы "Азова" (организация запрещена в РФ), а Москве вернули лишь 56 человек.

Кадыров утверждает, что азовцы являются военными преступниками и не должны находиться на свободе, однако подчёркивает, что бойцы этого нацбатальона ответили за свои преступления, когда находились в плену у чеченцев.