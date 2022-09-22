Лавров: правительство США считает Зеленского своим человеком
Министр иностранных дел России Сергей Лавров нелестно высказался о Владимире Зеленском во время своей речи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
22 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Генеральной ассамблеи в ООН, где заявил, что американские политики считают Владимира Зеленского своим человеком, ввиду чего ему прощаются многие проступки и даже военные преступления, совершённые по его указанию.
При этом Лавров выбрал крайне резкую формулировку, чтобы указать на приверженность Зеленского США, заявив, что в американском государстве его считают своим "с***ным сыном".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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