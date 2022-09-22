Генсек ОДНБ Зась прибыл на границу Армении с Азербайджаном
Генеральный секретарь ОДНБ Станислав Зань приехал на границу Азербайджана и Армении с целью установить все обстоятельства недавнего конфликта между двумя странами.
22 сентября пресс-служба Организации договора о коллекттивной безопасности сообщила, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась лично приехал в граничащий с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении, где встретился с командованием армянских вооружённых сил.
В рамках своей поездки Станислав Зась также осмотрел места обстрелов и столкновений с азербайджанскими военными, а также пообщался с солдатами ВС Армении, которые участвовали в недавних боях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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