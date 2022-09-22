Генсек ОДНБ Зась прибыл на границу Армении с Азербайджаном

Генеральный секретарь ОДНБ Станислав Зань приехал на границу Азербайджана и Армении с целью установить все обстоятельства недавнего конфликта между двумя странами.

22 сентября пресс-служба Организации договора о коллекттивной безопасности сообщила, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась лично приехал в граничащий с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении, где встретился с командованием армянских вооружённых сил.

В рамках своей поездки Станислав Зась также осмотрел места обстрелов и столкновений с азербайджанскими военными, а также пообщался с солдатами ВС Армении, которые участвовали в недавних боях.