Сергей Лавров утверждает, что киевские власти намеренно срывали выполнение Минских мирных соглашений.

Во время выступления в Генассамблее ООН 22 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим откровенно срывал выполнение Минских соглашений с Россией по ситуации на Донбассе, вместе с тем уверяя, что Украина обязуется их выполнять. Лавров уверен, что это стало одной из ключевых причин начала спецоперации.

Также Сергей Лавров считает, что Украина восемь лет обстреливала жилые кварталы Донбасса из-за нежелания жителей этого региона признавать легитимность госпереворота в Киеве, состоявшегося в 2014 году.