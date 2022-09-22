Саудовский принц пообещал Зеленскому стать посредником на переговорах с РФ

Издание AlHadath утверждает, что кронпринц Саудовской Аравии пообещал Владимиру Зеленскому стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

Вечером 22 сентября новостное агентство AlHadath опубликовало статью, в которой сообщило, что саудовский кронпринц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провёл разговор с Владимиром Зеленским, лично пообещав ему. что Саудовская Аравия станет посредником в новых мирных переговорах между Россией и Украиной.

Днём ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии провёл успешные переговоры по возращению десяти иностранных военнопленных из России и ДНР.