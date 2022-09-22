Лавров: Москва не допустит превращение Украины в «анти-Россию»

Сергей Лавров утверждает, что в Кремле сделают всё для того, чтобы с территории Украины не исходили угрозы для России.

В четверг глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что западные партнёры Киева поступательно превращали Украину в "анти-Россию", создавая на её территории площадку для нанесения максимального ущерба российскому государству. По словам Лаврова, правительство России никогда этого не допустит.

Также Сергей Лавров заверил, что крайне недружественное отношение Украины к российскому народу является одной из главнейших причин начала военной спецоперации.