США ввели санкции против полиции нравов Ирана из-за гибели женщины

Правительство США ввело санкции против иранской полиции нравов и высокопоставленных чиновников Ирана от силового блока.

Вечером 22 сентября правительство Соединённых Штатов ввело односторонние санкции против представителей полиции нравов Ирана и высокопоставленных силовиков этой страны. Поводом для введения подобных ограничительных мер против Ирана послужило систематическое нарушение прав женщин в иранском государстве.

Сейчас в Иране проходят многотысячные антиправительственные митинги в связи с гибелью 22-летней местной жительницы Махсы Амини, которая по версии СМИ, была забита до смерти иранской полицией нравов.