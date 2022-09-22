США ввели санкции против полиции нравов Ирана из-за гибели женщины
Правительство США ввело санкции против иранской полиции нравов и высокопоставленных чиновников Ирана от силового блока.
Вечером 22 сентября правительство Соединённых Штатов ввело односторонние санкции против представителей полиции нравов Ирана и высокопоставленных силовиков этой страны. Поводом для введения подобных ограничительных мер против Ирана послужило систематическое нарушение прав женщин в иранском государстве.
Сейчас в Иране проходят многотысячные антиправительственные митинги в связи с гибелью 22-летней местной жительницы Махсы Амини, которая по версии СМИ, была забита до смерти иранской полицией нравов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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