МИД Китая: Совбез ООН должен быть объективен в вопросе Украины
Глава китайского Министерства иностранных дел Ван И призвал Совет безопасности ООН прийти к объективному восприятию украинского конфликта.
Вечером четверга министр иностранных дел КНР Ван И выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН, где заявил, что Совбез организации должен быть объективен в вопросах оценки конфликта на территории Украины, призывая все стороны боевых действий к переговорам и мирному урегулированию.
По словам Ван И, сейчас в мире сложилась крайне непростая ситуация, однако именно поэтому все члены Совета безопасности ООН должны работать сообща.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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