МИД Китая: Совбез ООН должен быть объективен в вопросе Украины

Глава китайского Министерства иностранных дел Ван И призвал Совет безопасности ООН прийти к объективному восприятию украинского конфликта.

Вечером четверга министр иностранных дел КНР Ван И выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН, где заявил, что Совбез организации должен быть объективен в вопросах оценки конфликта на территории Украины, призывая все стороны боевых действий к переговорам и мирному урегулированию.

По словам Ван И, сейчас в мире сложилась крайне непростая ситуация, однако именно поэтому все члены Совета безопасности ООН должны работать сообща.