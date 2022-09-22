AFP: Германия предоставит убежище не желающим мобилизоваться россиянам

Издание AFP утверждает, что немецкое правительство готово предоставлять убежище гражданам России, которые не хотят быть мобилизованными.

Вечером 22 сентября новостное агентство AFP со ссылкой на внутреннего информатора сообщило, что Германия готова предоставлять убежище на своей территории гражданам России, которые не желают подпадать под частичную мобилизацию и принимать участие в спецоперации на территории Украины.;

Вместе с тем правительства таких стран как Латвия, Чехия и Финляндия уже официально заявили о неготовности предоставлять убежище не желающим мобилизоваться гражданам России.