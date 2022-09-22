Генштаб ВС РФ: новобранцы осеннего призыва не будут отправляться на Донбасс
В Генштабе ВС РФ заявили, что новобранцы осеннего призыва не будут принимать участие в боевых действиях на Донбассе.
22 сентября пресс-служба Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации ответила на волнующих некоторых граждан России вопрос о грядущем осеннем призыве, заявив о том, что новобранцы не будут принимать участие в специальной военной операции.
Отмечается, что количество призывников для прохождения срочной службы этой осенью значительно снизилось, по сравнению с прошлым годом, и составляет лишь 120 000 человек со всех уголков России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Генштаб ВС РФ: новобранцы осеннего призыва не будут отправляться на Донбасс
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