Правительство РФ утвердило закон о сохранении рабочих мест для мобилизованных

Российское правительство утвердило постановление, согласно которому рабочие места подвергшихся мобилизации граждан будут сохранены.

Вечером 22 сентября пресс-служба Кабинета министров России сообщила, что рабочие места граждан, которые подвергнутся частичной мобилизации для отправки в зону спецоперации на Донбасс и в Украину, будут сохранены.

В тексте пресс-релиза российского Кабмина утверждается, что все мобилизованные своевременно получат трудовые гарантии, а их рабочие договора будут приостановлены, но не расторгнуты окончательно, ввиду чего после возвращения из Украины мобилизованные смогут работать на прежних должностях.