Генштаб РФ исключил отправку участников осеннего призыва в Украину

Пресс-служба Генерального штаба ВС России утверждает, что подпадающие под осенний призыв на срочную службу не будут задействованы в спецоперации.

Вечером четверга Генштаб армии России сообщил, что те, кто подпадает под осенний призыв на срочную службу не будут привлечены к участию в спецоперации и будут находиться исключительно на российских территориях. Также в Генштабе утвержают, что в этом году для осеннего призыва будут привлечено лишь 120 тысяч человек, что меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, в Генштабе заверили, что для осенней службы в армии не станут привлекать студентов очной формы образования и позволят им продолдить обучение.