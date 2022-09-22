Генштаб РФ исключил отправку участников осеннего призыва в Украину
Пресс-служба Генерального штаба ВС России утверждает, что подпадающие под осенний призыв на срочную службу не будут задействованы в спецоперации.
Вечером четверга Генштаб армии России сообщил, что те, кто подпадает под осенний призыв на срочную службу не будут привлечены к участию в спецоперации и будут находиться исключительно на российских территориях. Также в Генштабе утвержают, что в этом году для осеннего призыва будут привлечено лишь 120 тысяч человек, что меньше, чем в прошлом году.
Кроме того, в Генштабе заверили, что для осенней службы в армии не станут привлекать студентов очной формы образования и позволят им продолдить обучение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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