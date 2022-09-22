Боррель: Евросоюз готовит новый пакет санкций против России
Глава отдела Евродипломатии Жозеп Боррель сообщает, что страны ЕС готовят новый пакет антироссийских санкций.
Вечером 22 сентября глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны-участницы Евросоюза уже сейчас на высшем уровне согласовывают новый пакет санкций против России в связи с новостью о скором проведении референдумов по вхождению Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонщины и Запорожья в состав РФ.
Ряд западных СМИ предполагает, что в новый антироссийский санкционный пакет ЕС могут войти ограничение цен на российскую нефть, запрет на поставку товаров электроники в России и товаров двойного назначения, которые можно использовать в оборонной промышленности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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