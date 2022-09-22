Блинкен: Путин усилил эскалацию, объявив частичную мобилизацию
Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в России не способствует снижению градуса напряжённости в мире.
В четверг сотрудник американского Госдепартамента Энтони Блинкен сообщил, что в США расценили решение Владимира Путина о частичной мобилизации в России как желание усилить эскалацию во всём мире. По мнению Блинкена, Путин также прибегает к ядерному шантажу, заявляя, что Россия готова использовать все средства для защиты своих территорий.
Вместе с тем накануне Владимир Путин заявил, что именно Запад нередко угрожает России ядерным оружием, однако у Москвы оно тоже имеется.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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