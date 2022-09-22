Пригрозивший уничтожить Черноморский флот генерал США сравнил Путина с Гитлером

Американский генерал Бен Ходжес утверждает, что Владимир Путин напоминает ему лидера нацистской Германии.

22 сентября экс-командующий войсками НАТО в Европе генерал армии Соединённых Штатов Бен Ходжес позволил себе крайне резкое высказывание, публично заявив, что Владимир Путин напоминает Адольфа Гитлера в последние дни Второй мировой войны.

По мнению Ходжеса, решение Путина объявить частичную мобилизацию в России свидетельствует о провальном характере спецоперации на территории Украины. Днём ранее Бен Ходжес позволял себе не менее опасные слова, заявляя, что США уничтожат Черноморский флот России, если ВС РФ применят ядерное оружие в Украине.

К текущему моменту российское Министерство иностранных дел ещё не отвечало на провокационные заявления Бена Ходжеса, однако ожидается, что реакция со стороны Кремля поступит в ближайшее время.