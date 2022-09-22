Израиль предлагает решить конфликт с палестинцами путем создания двух государств
Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал урегулировать конфликт с палестинцами путем создания двух государств.
Это первый раз, когда речь о двух государствах заходит на таком высоком уровне. По словам Лапида, это правильное решение для экономики и безопасности Израиля.
При этом премьер-министр подчеркнул, что палестинское государство должно быть мирным и не создавать угрозы для Израиля.
Палестинцы хотят создать независимое государство на территориях, захваченных Израилем во время войны 1967 года.
Это Восточный Иерусалим, сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Ранее при посредничестве США между палестинцами и израильтянами шли переговоры, но они были прекращены в 2014 году.
Палестинцы и правозащитники говорят о том, что Израиль укрепил контроль над оккупированными территориями и продолжает строить там поселения.
Комментируя слова Лапида, представитель Организации освобождения Палестины Васель Абу Юссев сказал, что эти заявления ничего не значат.
По его словам, решение о создании двух государств необходимо не только озвучивать, но и реализовывать на местах.
Опубликовано: Светлана Репина
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