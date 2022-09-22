Лапид: Израиль поддержит создание государства Палестины для окончания конфликта

Глава МИД Израиля Яир Лапид утверждает, что его страна поддерживает создание отдельного государства для Палестины на базе Палестинской Автономии.

22 сентября министр иностранных дел Израиля Яир Лапид выступил на 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Ньй-Йорке, где публично заявил, что израильские власти и он в частности поддержат создание отдельного государства в рамках Палестинской Автономии, где палестинцы смогут жить независимо.

При этом Лапид отметил, что ключевым условием для появления новой страны Палестины нужны гарантии того, что в будущем она продолжит мирное существование.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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