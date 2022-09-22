Макрон во время встречи с Лиз Трасс напомнил прл ее спорные замечания о Франции

На полях саммита ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Во время предвыборной гонки Трасс не смогла ответить в интервью на вопрос, является ли Франция другом или врагом для Великобритании.

Эммануэль Макрон предложил уйти от этих спорных замечаний, стать союзниками и друзьями в нынешнем непростом мире.

В ходе встречи не обсуждались вопросы несанкционированного пересечения Ла-Манша мигрантами и Протокола Северной Ирландии.

Основной темой разговора стала энергетическая безопасность. Макрон и Трасс обсудили также ситуацию на Украине.

Ранее Макрон поднимал вопрос о создании в Европе политического сообщества, в которое войдут страны, не являющиеся членами ЕС.

В этом контексте упоминалась и Великобритания, однако пока Трасс не приглашали на встречу по этому вопросу, которая должна пройти в октябре в Праге.

Перед встречей с президентом Франции Лиз Трасс говорила, что двумя странам необходимо вместе решать вопрос пересечения границы мигрантами на небольших лодках.