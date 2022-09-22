Археологи нашли в Египте сыр, которому около 2600 лет

Во время раскопок в египетском некрополе Саккара археологи обнаружили несколько глиняных сосудов. В одном из них находился древний сыр.

Министерство туризма и древностей Египта сообщает, что на сосуд нанесены древние письмена, а его внутренне содержимое идентифицировали как белый сыр.

Археологи считают, что продукт относится к 26 или 27 египетской династии, а значит, он был сделан около 2600 лет назад.

Они полагают, что это халлуми – солоноватый, слегка острый сыр с губчатой текстурой и своеобразным скрипом.

О вкусе и запахе древнего сыра ничего не сообщается. Но ученые считают, что употреблять его в пищу нельзя.

Помимо этого, на раскопках нашли еще одну коллекцию опечатанных древних сосудов. Исследователи планируют вскрыть их в ближайшее время.

Некрополь Саккара расположен неподалеку от Каира. Здесь же находится самая старая из египетских пирамид.

Во время раскопок, которые длятся уже не первый год, найдено восемь гробниц и более сотни гробов, а также многочисленные статуи, изображающие богов и кошек.