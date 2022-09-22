Археологи нашли в Египте сыр, которому около 2600 лет
Во время раскопок в египетском некрополе Саккара археологи обнаружили несколько глиняных сосудов. В одном из них находился древний сыр.
Министерство туризма и древностей Египта сообщает, что на сосуд нанесены древние письмена, а его внутренне содержимое идентифицировали как белый сыр.
Археологи считают, что продукт относится к 26 или 27 египетской династии, а значит, он был сделан около 2600 лет назад.
Они полагают, что это халлуми – солоноватый, слегка острый сыр с губчатой текстурой и своеобразным скрипом.
О вкусе и запахе древнего сыра ничего не сообщается. Но ученые считают, что употреблять его в пищу нельзя.
Помимо этого, на раскопках нашли еще одну коллекцию опечатанных древних сосудов. Исследователи планируют вскрыть их в ближайшее время.
Некрополь Саккара расположен неподалеку от Каира. Здесь же находится самая старая из египетских пирамид.
Во время раскопок, которые длятся уже не первый год, найдено восемь гробниц и более сотни гробов, а также многочисленные статуи, изображающие богов и кошек.
Опубликовано: Светлана Репина
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