Макрон: только уважительный диалог с Россией может быть полезен
Президент Франции Эммануэль Макрон уверяет, что переговоры с Россией на уважительных тонах будут всегда выгодными.
23 сентября французский президент Эммануэль Макрон выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где публично заявил, что только уважительный диалог с Россией в переговорах позволит сторонам добиваться поставленных задач дипломатическими методами, поскольку Москва не терпит язык угроз и шантажа.
Также Макрон заверил, что Париж и далее будет помогать Киеву в военном и финансовом планах несмотря на решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Макрон: только уважительный диалог с Россией может быть полезен
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