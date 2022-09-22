Макрон: только уважительный диалог с Россией может быть полезен

Президент Франции Эммануэль Макрон уверяет, что переговоры с Россией на уважительных тонах будут всегда выгодными.

23 сентября французский президент Эммануэль Макрон выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где публично заявил, что только уважительный диалог с Россией в переговорах позволит сторонам добиваться поставленных задач дипломатическими методами, поскольку Москва не терпит язык угроз и шантажа.

Также Макрон заверил, что Париж и далее будет помогать Киеву в военном и финансовом планах несмотря на решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в России.