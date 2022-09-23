Каллас: жители Эстонии должны готовится к проблемам с электроснабжением

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что граждан страны ожидают перебои с подачей электроэнергии.

23 сентября эстонский премьер Кая Каллас сообщила, что в случае, если правительство России примет решение по отключению балтийских стран от свой энергосистемы, то Эстонию, Литву и Латвию ожидают серьёзные проблемы с поставками электричества. По словам Каллас, все сферы деятельности страны должны к этому готовиться: от эстонский государственных учреждений до частных домов.

При этом Кая Каллас признаёт, что Таллин давно вёл подготовку к десинхронизации с российской энергосистемой, однако это лишь уменьшит негативные последствия от неё, но не устранит их до приемлемого уровня.