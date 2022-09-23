Макрон призывает быстрее развивать возобновляемые источники энергии
Президент Франции Эммануэль Макрон призывает ускорить развитие возобновляемых источников энергии при помощи нового плана.
Этот план направлен на использование солнечной энергии и морских ветряных электростанций в условиях европейского энергетического кризиса.
Макрон лично плавал на лодке к первой в его стране ветряной электростанции, расположенной у побережья Атлантики.
По его словам, уже на следующей неделе Кабинету министров будет представлен детальный план, направленный на ускоренную реализацию таких проектов.
Президент потребовал ускорить работу как минимум вдвое и напомнил, что соседние государства решали этот вопрос значительно быстрее.
План Макрона – это долгосрочная мера, направленная на ликвидацию последствий энергетического кризиса.
Однако в краткосрочной перспективе она не поможет справиться с существующими проблемами.
После прекращения поставок газа из России, Франция опасается дефицита электроэнергии зимой, а она нужна и для обогрева домов, и для работы заводов.
Опубликовано: Светлана Репина
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