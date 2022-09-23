Макрон призывает быстрее развивать возобновляемые источники энергии

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает ускорить развитие возобновляемых источников энергии при помощи нового плана.

Этот план направлен на использование солнечной энергии и морских ветряных электростанций в условиях европейского энергетического кризиса.

Макрон лично плавал на лодке к первой в его стране ветряной электростанции, расположенной у побережья Атлантики.

По его словам, уже на следующей неделе Кабинету министров будет представлен детальный план, направленный на ускоренную реализацию таких проектов.

Президент потребовал ускорить работу как минимум вдвое и напомнил, что соседние государства решали этот вопрос значительно быстрее.

План Макрона – это долгосрочная мера, направленная на ликвидацию последствий энергетического кризиса.

Однако в краткосрочной перспективе она не поможет справиться с существующими проблемами.

После прекращения поставок газа из России, Франция опасается дефицита электроэнергии зимой, а она нужна и для обогрева домов, и для работы заводов.