Крупные банки США обещают прервать сотрудничество с Китаем в случае его вторжения на Тайвань

Руководители американских банков заявили, что их сотрудничество с Китаем будет прервано в случае вторжения КНР на Тайвань и соответствующего указания Джо Байдена.

Это заявление было сделано руководителями JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo, Bank of America и Citigroup.

Все они подтвердили, что в подобной ситуации будут действовать в соответствии с указаниями правительства, как это было сделано в отношении России.

Исполнительный директор Bank of America отметил, что сейчас серьезной проблемой является конкурентоспособность банков Китая в долгосрочной перспективе.

По его словам, финансовые ресурсы китайских банков позволяют приобрести любой из крупных банков Америки.

Во время заседания обсуждалось также недавнее повышение ставок ФРС, направленное на замедление инфляции.

ТОП-менеджеры банков одобрили это решение, однако уточнили, что рост процентных ставок создаст дополнительную финансовую нагрузку на людей с низким кредитным рейтингом. Кроме того, выросшие во время пандемии нормы сбережений, скорее всего, заметно снизятся.