Крупные банки США обещают прервать сотрудничество с Китаем в случае его вторжения на Тайвань
Руководители американских банков заявили, что их сотрудничество с Китаем будет прервано в случае вторжения КНР на Тайвань и соответствующего указания Джо Байдена.
Это заявление было сделано руководителями JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo, Bank of America и Citigroup.
Все они подтвердили, что в подобной ситуации будут действовать в соответствии с указаниями правительства, как это было сделано в отношении России.
Исполнительный директор Bank of America отметил, что сейчас серьезной проблемой является конкурентоспособность банков Китая в долгосрочной перспективе.
По его словам, финансовые ресурсы китайских банков позволяют приобрести любой из крупных банков Америки.
Во время заседания обсуждалось также недавнее повышение ставок ФРС, направленное на замедление инфляции.
ТОП-менеджеры банков одобрили это решение, однако уточнили, что рост процентных ставок создаст дополнительную финансовую нагрузку на людей с низким кредитным рейтингом. Кроме того, выросшие во время пандемии нормы сбережений, скорее всего, заметно снизятся.
Опубликовано: Светлана Репина
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