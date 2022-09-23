Судя по спутниковым снимкам, Северная Корея готовит к спуску новую подводную лодку с ракетами

Американский аналитический центр проанализировал коммерческие снимки со спутников и пришел к выводу, что Северная Корея может готовиться к спуску на воду новой подводной лодки.

Вероятно, эта подлодка сможет запускать баллистические ракеты. На снимках видно, что на восточном побережье КНДР собрались баржи и суда.

Они стоят у причала, относящегося к строительному цеху. Такие суда появлялись здесь и ранее, но их никогда не было так много.

Из этого специалисты делают вывод о предстоящем запуске подводной лодки. Это может быть новая конструкция либо модифицированная подлодка Romeo.

Последние были куплены Северной Кореей у Китая в 1970 годах, а впоследствии КНДР наладила собственное производство.

Аналитики говорили о строительстве подводной лодки в Северной Корее с 2016 года.

В 2019 году государственные СМИ Северной Кореи рассказали, что Ким Чен Ын осмотрел подводную лодку, построенную под его личным контролем.

На данный момент КНДР располагает достаточно большим подводным флотом. Но в стране официально имеется лишь одна подлодка, которая может нести баллистические ракеты.