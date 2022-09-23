Bild: Владимир Зеленский просит у Германии больше оружия
Президент Украины призывает Германию не смотреть на другие страны, а стать для них примером, увеличив поставки танков и другой техники для ВСУ.
В интервью немецкому телеканалу Bild президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию не оглядываться на другие страны, а стать для них примером в области поставок вооружений для украинской армии.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что его страна не будет решать вопрос о новых поставках оружия Украине в одностороннем порядке, а только проконсультировавшись с союзниками.
Президент Украины поблагодарил Берлин за помощь, но подчеркнул, что у Германии самая сильная экономика в Европе и поэтому она независима от мнения других стран.
Опубликовано: Максим Алексеев
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