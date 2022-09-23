Впервые в истории в Северной Ирландии католиков больше, чем протестантов

Впервые в истории Северной Ирландии большинство населения составляют католики, а не протестанты. Это показывают только что опубликованные результаты переписи населения.

Более 100 лет назад провинция была создана как оплот протестантов на Зеленом острове. Теперь ее больше нет.

"Сейчас мы страна только меньшинств. Мы больше не можем говорить о доминирующей группе", - говорит профессор Дункан Морроу из Ольстерского университета.

46 процентов из опрошенных признается: "Я католик". "Я протестант" - заявляют в свою очередь 43 процента. Традиционно члены этого сообщества хотели объединения Ирландии и прекращения британского правления.

Число людей, идентифицирующих себя как британцев, сократилось на 8 процентных пунктов по сравнению с последней переписью десятилетней давности. Количество людей, считающих себя ирландцами, увеличилось на четыре пункта.

"Я британец", — сказали 32% опрошенных. "Я исключительно ирландец", — заявляют почти столько же людей (29%). Однако каждый пятый указывает другую, неповторимую идентичность — "Я ирландец с севера".

Люди чаще получают второй паспорт, обычно ирландский. На 10% сократилось количество тех, у кого есть только британский документ по сравнению с 2011 годом. Большинство наблюдателей связывают это с Brexit и с желанием сохранить утраченные права при выходе из ЕС. Граждане Северной Ирландии имеют право на получение британского или ирландского паспорта или того и другого.