Госсекретарь Ватикана заявил Лаврову о готовности вести переговоры с Россией

В Нью-Йорке госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает портал Vatican News. Они поговорили в четверг в кулуарах Генассамблеи ООН.

Это была первая встреча кардинала Паролина и Лаврова с начала российской спецоперации в Украине.

Сайт Ватикана, информируя об этом разговоре, напомнил слова Папы Франциска, который сказал во время пресс-конференции на обратном пути из Казахстана в Рим 15 сентября, что всегда необходимо вести диалог, поскольку "возможно, что благодаря ему ход вещей изменится".

Новости Ватикана отмечают, что затем Папа повторил обычное направление дипломатии Святого Престола в отношении вооруженных конфликтов.

"Этого направления придерживаются все соратники Франциска, начиная с госсекретаря, который на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", — подчеркнул ватиканский портал. .

Папа Римский, который также выступает за диалог с Россией, ранее заявлял о своей готовности пойти на переговоры как в Киеве, так и в Москве.