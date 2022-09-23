WSJ: Европа может столкнуться с деиндустриалишацией из-за переноса операций в США

Авторитетное издание The Wall Street Journal сообщает, что в связи с резким ростом стоимости энергоносителей, европейские производители начали переносить операции в США.

Таким образом, предприятия Европы надеются воспользоваться «большей стабильностью», так как энергетический рынок США находится не в такой большой панике, как рынок стран Европейского союза (ЕС). Кроме того, американское правительство стимулирует местных производителей субсидиями и другими мерами поддержки.

Проблема для Европы состоит в том, что при переносе операций предприятия за океан, сама европейская территория может столкнуться с деиндустриализацией. В условиях резких колебаний цен на энергоносители и постоянных проблем в логистических цепочек у компаний просто нет другого выхода, кроме как переносить не только операции, но и само производство в США и Азию.

Особенно это касается компаний, которые потребляют большое количество энергии — практически все производственные предприятия Европы. Если они уйдут с европейского рынка, то инфляция только усилиться, а товары и услуги для жителей ЕС станут буквально недоступными из-за высоких импортных цен.

В августе 2022 года президент США Джо Байден подписал «Закон о снижении инфляции», который предусматривает налоговые льготы для промышленных компаний и представителей зеленой энергетики. При этом ЕС так и не предоставил проект по мерам борьбы с энергетическим кризисом. Ожидается, что это произойдет в конце сентября.