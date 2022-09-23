EUObserver: в ЕС не знают, кого из россиян добавить в санкционный список

Издание EUObserver утверждает, что лидеры Евросоюза не могут решить, против каких ещё россиян им следует ввести санкции.

Утром 23 сентября информагентство EUObserver сообщило, что главы Европейского союза затрудняются согласовать санкции против новых российских физлиц. По данным EUObserver, в Брюсселе осознают, что уже ввели санкции против всех российских влиятельных политиков, бизнесменов и работников оборонного сектора.

Также журналисты EUObserver подчёркивают, что главы стран-участниц Европейского союза не знают, против каких российских компаний можно ввести новые санкции, поскольку большинство из них не имеют отношения к спецоперации в Украине.