Песков допустил кредитную амнистию для мобилизованных россиян

В пятницу Дмитрий Песков ответил на вопросы о том, ожидает ли подвергшихся мобилизации кредитная амнистия.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что в правительстве России плотно прорабатывается вопрос кредитной амнистии для тех россиян, которые примут участие в специальной военной операции на территории Украины в результате указа верховного главнокомандующего о частичной мобилизации.

Песков признаётся, что к текущему моменту в правительстве нед единтства мнений о необходимости вводить кредитную амнистию для мобилизованных.