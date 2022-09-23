Орлова показала мужа вопреки его воле и поздравила его с днём рождения

Ольга Орлова выложила фото с мужем в сеть, поздравив его с днём рождения. Певица заявила, что "получит" за это, но ей очень захотелось поделиться своей любовью.

Экс-вокалистка группы "Блестящие" и ведущая Ольга Орлова разместила в сети совместную фотографию со своим законным супругом Валерием, поздравив его с днем рождения.

В прошлом году артистка вышла замуж за бизнесмена, которого младше на 10 лет.

Знаменитость написала в соцсетях: "С днем рождения, мой самый лучший мужчина на свете! Я всегда верила в то, что встречу человека, в котором будет все, о чем можно только мечтать!"

Она расхвалила суженого, перечислив его лучшие качества - он добрый, заботливый и понимающий. Певица призналась, что, скорее всего, на следующий день "получит" за то, что выложила снимок в сеть, но ей очень захотелось сказать, какие сильные чувства она испытывает к своему любимому.