Минобороны РФ: студентов очной формы обучения не мобилизуют

Министерство обороны России утверждает, что студенты, которые учатся в очном формате, не будут привлекаться к мобилизации.

23 сентября Минобороны России опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что студенты, проходящие первичное обучение в очном режиме вне зависимости от смены учёбы не подлежат мобилизации. Это значит, что все учащиеся в дневную или вечернюю смену студенты не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Выпускники военных кафедр также не привлекаются к мобилизации.

Вместе с тем сообщается, что студенты заочной формы обучения и ограниченно годные россияне с военным билетом будут мобилизованы в соответствии с указом Владимира Путина.