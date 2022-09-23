Минобороны РФ: студентов очной формы обучения не мобилизуют
Министерство обороны России утверждает, что студенты, которые учатся в очном формате, не будут привлекаться к мобилизации.
23 сентября Минобороны России опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что студенты, проходящие первичное обучение в очном режиме вне зависимости от смены учёбы не подлежат мобилизации. Это значит, что все учащиеся в дневную или вечернюю смену студенты не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Выпускники военных кафедр также не привлекаются к мобилизации.
Вместе с тем сообщается, что студенты заочной формы обучения и ограниченно годные россияне с военным билетом будут мобилизованы в соответствии с указом Владимира Путина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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