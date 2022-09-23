МИД Финляндии отказал в убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам
Пресс-служба МИД Финляндии сообщила, что Хельсинки не будут предоставлять убежище россиянам, не желающим быть мобилизованными.
Вечером пятницы Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что в течение нескольких дней Хельсинки окончательно запретит въезд россиянам с шенгенскими визами на свою территорию. При этом в Финляндию смогут попадать граждане России, которые хотят увидеть своих близких и друзей.
Также в МИД Финляндии предупредили, что финское государство не будет предоставлять убежище российским гражданам, которые желают укрыться от участия в частичной мобилизации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
МИД Финляндии отказал в убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Кадыров назвал «людьми второго сорта» уклоняющихся от мобилизации в РФ
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации