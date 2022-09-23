МИД Финляндии отказал в убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам

Пресс-служба МИД Финляндии сообщила, что Хельсинки не будут предоставлять убежище россиянам, не желающим быть мобилизованными.

Вечером пятницы Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что в течение нескольких дней Хельсинки окончательно запретит въезд россиянам с шенгенскими визами на свою территорию. При этом в Финляндию смогут попадать граждане России, которые хотят увидеть своих близких и друзей.

Также в МИД Финляндии предупредили, что финское государство не будет предоставлять убежище российским гражданам, которые желают укрыться от участия в частичной мобилизации.