Зеленский назначил Макеева послом в Германии, который заменит критиковавшего правительство ФРГ Мельника

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ о назначении Алексея Макеева новым послом в Германии, сообщает портал "Украинская правда".

Он заменит Андрея Мельника, которого критиковали за резкость многих заявлений, включая комментарии, которые в которых он защищал лидера украинских националистов Степан Бандера.

В июле президент Зеленский уволил Андрея Мельника, который прославился своими очень критическими комментариями о немецком правительстве. 9 июля президент Украины опубликовал указы, в которых говорилось, что он уволил с занимаемых должностей пятерых послов, в том числе Андрея Мельника. Помимо него, Владимир Зеленский также уволил послов в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии.

Сайт немецкой ежедневной газеты Bild сообщил тогда со ссылкой на несколько источников, что в Киеве есть планы относительно перехода Мельника в офис Министерства иностранных дел Украины, где он станет заместителем министра иностранных дел. Дипломата также критиковали за высказывания, в которых он защищал лидера украинских националистов Степана Бандеру.

"Бандера был одним из тех, кто боролся за свободу и независимость Украины", — сказал он в интервью на YouTube-канале немецкого журналиста Тило Юнга.

Дипломат также заявлял, что "Польша была для украинцев таким же врагом, как СССР и нацисты". Позже Мельник извинился за свои слова и назвал их ошибкой.