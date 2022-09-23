Премьер Новой Зеландии предложила отменить право вето в Совбезе ООН

23 сентября новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн выступила с инициативой по отмене права вето в Совете безопасности ООН.

Вечером пятницы премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила на заседании 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, где публично призвала отменить право вето для постоянных членов организации, заверив, что такая инициатива позволит эффективнее поддерживать мир на планете.

К текущему моменту в Совете безопасности ООН есть пять регулярных членов, среди которых Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Каждая из этих стран может налагать вето на предложения друг друга.