Сийярто: Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто утверждает, что Венгрия будет и дальше выдавать визы шенгенского образца гражданам РФ.
Вечером 23 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где заверил, что Будапешт будет выдавать шенгенские визы россиянам несмотря на протест некоторых стран Евросоюза.
Также Сийярто сообщил Лаврову, что представительство Венгрии в Европейском союзе намеревается блокировать новые санкции ЕС против России, в том числе против российской энергетики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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