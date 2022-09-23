Сийярто: Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто утверждает, что Венгрия будет и дальше выдавать визы шенгенского образца гражданам РФ.

Вечером 23 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где заверил, что Будапешт будет выдавать шенгенские визы россиянам несмотря на протест некоторых стран Евросоюза.

Также Сийярто сообщил Лаврову, что представительство Венгрии в Европейском союзе намеревается блокировать новые санкции ЕС против России, в том числе против российской энергетики.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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