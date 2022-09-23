Украина высылает посла Ирана из-за поставок дронов-камикадзе армии РФ

Украинские власти приняли решение лишить аккредитации посла Ирана и сократить персонал иранской дипмиссии в Киеве в ответ на поставки Ираном оружия в Россию, сообщил МИД Украины в пятницу вечером, пишет Reuters.

По просьбе президента Украины Владимира Зеленского и в связи с применением российскими военными оружия иранского производства на территории Украины временный поверенный в делах Ирана был вызван в пятницу в МИД в Киеве.

"Иранская сторона была проинформирована о том, что поставка иранского оружия в Россию для дальнейшего использования российскими военными против украинского гражданского населения и сил обороны прямо противоречит публично заявленной позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении украинского МИДа.

В заявлении также говорится, что поставка России является "враждебным актом, который наносит серьезный удар по отношениям между Украиной и Ираном".

В ответ на этот "враждебный акт" украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и значительно сократить численность дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в пятницу, 23 августа, Одесса была атакована российскими войсками с использованием иранских дронов-камикадзе. В результате нападения погиб один мирный житель и повреждено несколько домов.

Агентство "Интерфакс-Украина" пишет, что украинские силы ПВО в тот день сбили беспилотник-камикадзе "Шахед-136" над Черным морем.