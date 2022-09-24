Греческий премьер говорит турецкому народу: «Мы не враги»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился к турецкому народу и заверил, что его страна не представляет угрозы.

Вместе с тем он обвинил власти Турции в подрыве стабильности и мира в Восточном Средиземноморье.

Мицотакис заявил, что турецкое руководство одержимо Грецией. Он напомнил, что власти Турции угрожали прийти ночью, если они так решат.

Премьер-министр подчеркнул, что это язык агрессора. Он обратился к турецкому народу от имени ООН и предложил продвигаться вперед и сохранять добрососедские отношения.

В своем выступлении Мицотакис напомнил о требовании Греции вернуть из Британского музея в Лондоне мрамор Парфенона.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в преступлениях против человечности за обращение с мигрантами.

Он также обвинял греческие власти в оккупации демилитаризированных островов в Эгейском море.

В ответ Греция заявила, что Турция бросает вызов ее суверенитету над островами, используя проблему миграции.