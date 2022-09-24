МИД Китая: желание независимости Тайваня исключает мирное урегулирование

Глава китайского МИДа Ван И предостерёг власти США от вмешательства в вопрос принадлежности острова Тайвань.

24 сентября министр иностранных дел КНР Ван И встретился с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, сообщив ему, что Соединённые Штаты не имеют права на вмешательство в тайваньский вопрос, поскольку Пекин считает его внутренним делом Китая. По мнению Ван И, действия США вокруг Тайваня являются попыткой подрыва независимости китайских территорий.

Также Ван И сообщил, что желание тайваньских властей добиваться устойчивой независимости острове снижает шансы на дипломатическое урегулирование ситуации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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