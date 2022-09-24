Филиппины ведут переговоры с Россией о покупке топлива и удобрений

Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос сообщил о начале переговоров с Россией касательно приобретения товаров, отражающих национальные интересы страны.

24 сентября филиппинский президент Фердинанд Ромуальдес Маркос посетил 77-ую сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где в ходе выступления публично заявил, что вопреки западным санкциям Филиппины планируют сотрудничать с Россией в экономическом плане и уже ведут переговоры с Москвой.

По словам Маркоса, в настоящий момент Филиппины обсуждают с Россией вопрос закупки топлива и сельскохозяйственных удобрений, которые необходимы для поддержания национальных интересов государства в продовольственной и энергетической безопасности.