Филиппины ведут переговоры с Россией о покупке топлива и удобрений
Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос сообщил о начале переговоров с Россией касательно приобретения товаров, отражающих национальные интересы страны.
24 сентября филиппинский президент Фердинанд Ромуальдес Маркос посетил 77-ую сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где в ходе выступления публично заявил, что вопреки западным санкциям Филиппины планируют сотрудничать с Россией в экономическом плане и уже ведут переговоры с Москвой.
По словам Маркоса, в настоящий момент Филиппины обсуждают с Россией вопрос закупки топлива и сельскохозяйственных удобрений, которые необходимы для поддержания национальных интересов государства в продовольственной и энергетической безопасности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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